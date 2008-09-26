Новодворська: готова життя віддати за такого президента, як Ющенко

Російська правозахисниця Валерія Новодворська в інтерв`ю Эху Москвывисловилася про політичну ситуацію в Україні: "...те, що зараз відбувається в Україні, це природний процес політичного зростання. Україна через це пройде. Україна не має політв`язнів, в`язнів совісті, не порушує свою Конституцію, не живе трубою, а розвиває свою економіку, тому що у неї газу і нафти немає, там їх держбезпека не грає ніякої ролі. Так, там є конфронтація – постійні коаліції, розпад цих коаліцій. Це абсолютно необхідно. До речі, там комуністи набирають не більше 5% голосів, а такі, як Жириновський, Наталія Вітренко, взагалі в Раду не проходять. Нам би все це. Я готова півжиття віддати, та взагалі все життя віддати ось на цьому місці за те, щоб ми зараз мали таку політичну систему, як Україна, і такого президента, як Віктор Ющенко, українського Гавела".