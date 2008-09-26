ВР ввела примусове лікування від алкоголізму

Верховна Рада прийняла закон про введення примусового лікування від алкоголізму осіб, що зловживають алкоголем. Цим же законом посилюються покарання за вчинення насильства в родині.

За прийняття законопроекту № 0895 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про вдосконалення законодавства України про протидію насильства в родині) у цілому проголосував 331 депутат при необхідних 226.

Відповідно до закону, особи, які зловживають алкоголем, у примусовому порядку повинні направлятися в спеціалізовані медичні заклади для проходження курсу лікування від алкоголізму.

Також Рада посилила покарання за здійснення насильства в родині, а саме, за навмисне здійснення будь-яких дій фізичного, психологічного або економічного характеру, у результаті чого могла б бути завдана шкода фізичному або психічному здоров`ю потерпілого.

Як говориться в законі, здійснення такого насильства в родині передбачає виправні роботи терміном до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку, а у випадку, якщо за обставинами справи застосування цих заходів буде визнано недостатнім, передбачається арешт терміном до 3 діб.

Як повідомлялося, у лютому 2007 року Рада прийняла цей законопроект у першому читанні.

За статистикою в Україні алкоголіком стає 1 з 10 українців, що вживають алкоголь. За останні 10 років кількість осіб, які перебувають у залежності тільки від пива, зросла в 10-12 разів. А загальний показник вживання алкогольних напоїв в Україні досяг оцінки 12 літрів на 1 людину в рік.

За даними голови Національної ради з питань охорони здоров`я при Президентові України, у країні щорічно через алкоголізм помирає понад 40 тисяч осіб.

Українські Новини