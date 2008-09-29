Східноєвропейська конференція учасників національних превентивних механізмів згідно із Факультативним протоколом до Конвенції ООН проти катувань (поліцейський аспект)

Харківський інститут соціальних досліджень разом із Офісом Координатора Проектів ОБСЄ в Україні, Незалежною Асоціацією Відвідувачів Місць Поліцейського Утримання та Асоціація з попередження тортур за організаційної підтримки Міністерства внутрішніх справ України планує провести „Східноєвропейську конференцію учасників національних превентивних механізмів згідно із Факультативним протоколом до Конвенції ООН проти катувань (поліцейський аспект)” 6-8 жовтня, 2008 року у м. Судак, АР Крим.

В конференції візьмуть участь представники схем незалежних відвідувань місць поліцейського утримання з України, Великобританії, Швейцарії, Румунії, Болгарії, Словенії та Фінляндії. Під час конференції будуть розглянуті проблемні питання щодо організації діяльності незалежних схем відвідування, нормативно – правове забезпечення діяльності із відвідування місць поліцейського утримання, питання взаємодії схем відвідування із державними органами та недержавними організаціями, питання рекрутингу та навчання нових членів схем відвідування, висвітлення результатів моніторингової діяльності та ін.

До участі запрошуються партнерські організації проекту „Розвиток національних превентивних механізмів попередження тортур та іншого жорстокого нелюдського або такого, що принижує, поводження в установах МВС України та ДДУПВП”, представники Управління моніторингу дотримання прав людини МВС України, Апарату Уповноваженого ВР України з прав людини, Міністерства юстиції України.

6 жовтня 2008 р. о 8.00 в м. Судак буде відправлятися автобус для журналiстiв, якi хочуть прийняти участь у конференцii.

Бажаючим акредитуватись, слiд звертатись за телефоном: 8 066 298 11 400, або надiслати повiдомлення на електрону адресу: zarema_tankoz@mail.ru