23 - 24 жовтня 2008 року в м. Києві буде проходити Міжнародна конференція «Національні стратегії впровадження Конвенції ООН про права інвалідів: політика, досвід, практика».

Організатори заходу: ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України, Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Представництво ООН в Україні.

Метою конференції є обмін досвідом між представниками урядів та неурядових організацій людей з інвалідністю різних країн, міжнародних інституцій, правозахисних організацій щодо розробки та впровадження національних стратегій та планів дій по виконанню положень Конвенції ООН про права інвалідів.

До участі запрошуються керівники всеукраїнських та обласних громадських організацій інвалідів з різних регіонів України. Заявки на участь можна надсилати до 30 вересня 2008 року.

За більш детальною інформацією можна звертатися до Секретаріату НАІУ