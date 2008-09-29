Проект «Без кордонів» Центру «Соціальна Дія» спільно з Фондом ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) запрошують журналістів 30 вересня о 17.30, взяти участь у заході: Медіа-кіноклуб «На Сіновалі».

У неформальній атмосфері, для журналістів і гостей, відбудеться показ короткометражних фільмів-учасників Кінофестивалю «My.Europe»-2007 (з англ. субтитрами); серед них фільм-переможець минулорічного конкурсу «Відчути землю під ногами» (2007, 20 хв) німецького режисера Марка Брумунда про родину українських іммігрантів у Німеччині; анімаційна стрічка молодої норвезької авторки Кайі Врайт Полмар «Дворові історії» (2005, 7.30 хв.) про дітлахів, які грали у гру під назвою «Центр допомоги біженцям»; фільм «Щасти, Недіме» (2006, 13 хв.) словенського режисера Марко Сантіка про двох братів, які їдуть до Боснії, адже один з них – Недім – важко хворіє і хоче спочити на Батьківщині, утім – кордони стають на заваді...

«My.Europe» - європейський кінофестиваль, один з проектів Асоціації «Громадяни Європи» (www.citizens-of-europe.eu), це змагання стрічок європейських авторів спрямоване на активних європейців, акторів і режисерів задля осмслення і створення їх поглядів і думок щодо бачення Європи. Щороку показ фільмів-учасників відбувається у багатьох місцях на континенті, минулоріч це були, серед інших Угорщина, Румунія, Німеччина, Болгарія, Білорусь. Очікується, що цього, 2008 року, до цієї мережі приєднається й Київ.

Відбудеться відкрита дискусія на тему: «Україна. Чи безпечний тут притулок?» за участи гостей:

Наталі Прокопчук з УВКБ ООН та В `ячеслава Ліхачов з Конгресу Національних Громад України.

Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участи громадсько-активних журналістів та запрошених експертів на важливі соціальні теми, підвищення журналістського інтересу до зазначених тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Центр "Соціальна Дія" - неурядова, неприбуткова громадська організація, створена в 2000 році. Починаючи із 2006 року створено окремий проект "Без кордонів" для роботи із проблемами порушення прав біженців та шукачів притулку в Україні, підтриманий Інститутом Відкритого Суспільства. З вересня 2008 року розпочато інформаційно-навчальний проект, аудиторією якого стануть вразливі групи — іноземні студенти, біженці, шукачі притулку та мігранти. Основною метою цього проекту є навчання цільової аудиторії захисту та відновленню своїх прав.

Медіа-кіноклуб збиратиметься у ресторані «Сіновал» за адресою: вул. Саксаганського, 40

За акредитацією та додатковою інформацією звертайтеся до:

Ольги Веснянки, ukrvesna@online.ua, 8 050 334 66 04

Кількість місць для журналістів обмежена. Вхід тільки для акредитованих.