1 жовтня у Харкові пройде круглий стіл «Правові гарантії реалізації права на доступ до публічної інформації: сучасний стан та перспективи», який проводиться Центром політико-правових реформ спільно з Харківською правозахисною групою в рамках проекту «Сприяння активній участі громадян у

протидії корупції в Україні «Гідна Україна».

Метою круглого столу є обговорення на регіональному рівні (м. Харків) проблем здійснення права на доступ до публічної інформації, удосконалення правового регулювання у цій сфері та перспектив їх вирішення в Україні.

Зокрема, для обговорення буде представлено проект Закону України «Про доступ до публічної інформації», розробленого коаліцією громадських організацій в рамках РГ проекту MSI «Гідна Україна», внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України А. Шевченком 11 липня 2008 року (№2763).

До участі у круглому столі запрошені представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, медіа, міжнародних, громадських організацій та інші зацікавлені особи.

Круглий стіл відбудеться у м. Харкові 1 жовтня 2008 року у конференц-залі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Московський проспект, 75).

Початок о 14.00, реєстрація учасників – 13.30.

Контакти в Києві: maryana@pravo.org.ua, телефон (044) 270-59-75. Контактна особа в Києві – Мар’яна Демкова.