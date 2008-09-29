4-5 жовтня у Києві пройде Міжнародна конференція "Сприяння правам людини для лесбійок і геїв в Україні".

Мета конференції - сприяння інтеграції людей гомосексуальної орієнтації в українське суспільство, боротьба з дискримінацією на ґрунті сексуальної орієнтації, протидія гомофобії, рекомендації щодо соціальної політики держави в цих питаннях.

Питання, що будуть обговорюватися на конференції:

- Становище лесбійок і геїв в країнах Центральної і Східної Європи

- Історична перспектива: переслідування гомосексуалів під час Нацистського режиму і під час Радянського періоду

- Правові методи для боротьби з дискримінацією, національні і міжнародні правові механізми

- Освіта у області прав людини з питань, що стосуються сексуальної орієнтації. Стратегії для подолання забобонів

- Гомосексуали та Церква

- Розвиток співпраці між лесбігеївськими групами і організаціями широкого громадянського суспільства

На конференції очікується близько 100 учасників, зокрема гей-активісти з України і країн Європи, представники громадського суспільства, наукових інститутів, політики, журналісти ЗМІ. Зокрема, очікується участь члена Бундестагу пана Фолькера Бека.

Конференцію організують Інформаційно-правозахисний Центр для геїв і лесбійок "Наш світ" та Міжнародна Амністія в Україні спільно з німецьким фондом ім. Хиршфельд - Еді. Фінансування для конференції надано фондом "Пам`ять, відповідальність і майбутнє" (Німеччина).

З програмою конференції можна ознайомитись на сторінці

http://gay.org.ua/conference/

За додатковою інформацією і з приводу реєстрації звертатися до Андрія Маймулахіна, координатора Центру "Наш світ". Тел.: (044) 573-54-24. E-mail: coordinator@gay.org.ua

Кількість місць для журналістів обмежена. Вхід тільки для акредитованих. Журналістам з регіонів може бути надана фінансова допомога для участі в конференції.