Депутати ПАРЄ спробують позбавити Росію права голосу

Сьогодні в Страсбурзі розпочинається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Дискусія ПАРЄ буде повністю присвячена грузинському питанню. Розпочнеться засідання з обговорення пропозиції групи делегатів Парламентської Асамблеї - позбавити Росію права голосу, повідомляє NEWSru.

З цією пропозицією вийшли 24 делегати ПАРЄ, здебільшого представники Східної Європи. Основне занепокоєння парламентаріїв викликали дії Росії під час серпневого загострення грузино-югоосетинского конфлікту.

У російській делегації вважають, що подібна резолюція навряд чи буде прийнята. Минулого тижня керівники всіх основних органів ПАРЄ вже висловилися проти жорстких санкцій щодо Росії.

Крім обговорення повноважень російської делегації, в ПАРЄ на цій сесії буде розглянуто питання про підтвердження повноважень нової грузинської делегації.

На сесії буде також обговорена проблематика взаємин Європи та Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), буде проведена інспекція зобов`язань Сербії перед Радою Європи та представлений виступ представника голови Комітету міністрів Ради Європи, державного секретаря в закордонних справах Швеції Франка БЕЛФРАГЕ.

Завершиться осіння сесія ПАРЄ у п`ятницю, 3 жовтня.