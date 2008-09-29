До парламенту Білорусі не потрапив жоден опозиціонер - ЦВК

Жоден з кандидатів опозиції Білорусі не пройшов до парламенту. Про це повідомила у понеділок в Мінську глава Центрвиборчкому країни Лідія Єрмошина.

ЦВК Білорусі завершила попередній підрахунок голосів на виборах в нижню палату парламенту, куди вже вибрані 99 з 110 депутатів. У числі 264 кандидатів було близько 70 представників Об`єднаних демократичних сил, але, як прямо заявила Лідія Єрмошина, «ніхто з опозиції не потрапив до парламенту».

Серед висуванців були лідер Об`єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько, дочка екс-кандидата в президенти Олександра Козуліна Ольга і глава партії комуністів Сергій Калякін. Останній назвав вибори «нудними».

Лідери опозиції Олександр Козулін і Анатолій Лебедько раніше заявили, що головна умова чесних і справедливих виборів не виконана - у складі виборчих комісій не було жодного представника опозиції.

Радіо Свобода