Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК у День пам’яті жертв Бабиного Яру закликав згадати кожну безвинно загублену душу.

Про це йдеться в розміщеному на сайті парламенту зверненні голови Верховної Ради з приводу роковин трагедії в Бабиному Яру.

“Сьогодні Україна вшановує пам`ять жертв Бабиного Яру. У роковини цієї трагедії я схиляю голову перед усіма невинно загиблими жертвами терору”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

“Все далі і далі в історію відходять події Другої світової війни, але не загоїлися рани, які вона залишила в людській пам`яті. 67 років тому Бабин Яр став місцем страти десятків тисяч безвинних синів та дочок нашого народу, синонімом величезної людської трагедії! - йдеться у зверненні. Як також наголошується у документі, “саме в Бабиному Яру під час фашистської окупації здійснювалася акція знищення мирного населення України. Тут першою була пролита кров жінок, дітей, людей похилого віку”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що “масштаб трагедії Бабиного Яру неможливо виміряти сухою статистикою”. Він зауважив, що “за кожною цифрою можна побачити людське життя і в цілому усю людську цивілізацію, яку було поставлено під кулеметну чергу”. “Бабин Яр став символом скорботи і застереження для всього людства. Правду про цей злочин необхідно доносити до серця і свідомості кожної людини”, - наголосив голова ВР.

Він переконаний, що “наша пам`ять має стати пересторогою для всіх, хто намагається посіяти зерна розбрату у нашій багатонаціональній сім`ї”. “Давайте прагнути того, щоб в Україні ніколи не знайшлося місця для міжнаціональної нетерпимості та релігійної ворожнечі”, - закликав А.ЯЦЕНЮК.