Українцям доведеться працювати щодня по 10 годин замість 8?

У неділю, 28 вересня, о 15 годині на головній вулиці столиці біля ЦУМу пройшов концерт "Рок проти узаконення рабства".

Аудиторія, яку вдалося зібрати рок-активістам, в основному складалася з молоді віком від 14 до 25 років. Єдина відмінність від звичайного рок-концерту — чорні прапори з гаслами проти нового Трудового кодексу, пише газета Сегодня.

Ініціаторів концерту не влаштовують такі нововведення: десятигодинний робочий день, наднормові роботи, звільнення за протест у вигляді страйку.

Також молодь з кольоровими ірокезами і в неформальному одязі виступала проти змін до Закону Про вищу освіту, який зобов’язує випускників-бюджетників "відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років". До того ж у нововведеннях згадується про можливе зменшення розміру стипендій студентам-відмінникам і скорочення кількості бюджетних місць. Законопроект наразі готують до другого читання.

Як повідомлялося організатори концерту - Громадянський фронт проти узаконення рабства, об’єднання громадських, молодіжних, студентських і профспілкових організацій з метою захисту прав молоді при працевлаштуванні.

Кореспондент