Трудовий колектив газети «Молодь Черкащини» звільнено

Трудовий колектив газети «Молодь Черкащини» заявляє, що всіх співробітників звільнено за політичними мотивами.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили редактор газети Юлія САКУН, директор видавництва «Новини Черкащини» Олександр МЕЖЕНОВ і журналіст газети «Молодь Черкащини» Тетяна ЛИМАРЕНКО.

«Власник газети, а це губернатор області – Олександр ЧЕРЕВКО – повідомив трудовому колективу редакції, що всіх звільнено, й наступний номер газети готують уже інші люди», - сказала Ю.САКУН.

За її словами, губернатор області давав вказівки про те, що в газеті не повинно бути таких точок зору на політичні події в країні, які йдуть врозріз із позицією «Нашої України». «Останньою краплею стало запитання нашого журналіста Тетяни ЛИМАРЕНКО, яке вона поставила прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО про об`єктивність критики черкаським губернатором проекту держбюджету на 2009 рік», - уточнила вона.

У свою чергу Т.ЛИМАРЕНКО підтвердила, що після прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО їй телефонував представник губернатора О.ЧЕРЕВКА, який просив уточнити, в якому вигляді вона ставила запитання Ю.ТИМОШЕНКО. «Табу на запитання в нас існували завжди», - заявила журналіст.

«У нас в області є різні видання – комунальні, державні, приватні. Але губернатора не критикує ніхто! Перепадає всім – мерам, прокурорам. Але губернатор – це світлий образ, який ліпився цілими шпальтами», - додала Ю.САКУН.

У свою чергу О.МЕЖЕНОВ повідомив, що трудовий колектив має намір випускати іншу газету під назвою «Нова молодь Черкащини» й одночасно звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в зв`язку з ситуацією, що склалася.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня, відповідаючи на запитання кореспондента газети «Молодь Черкащини» Т.ЛИМАРЕНКО про об`єктивність критики голови Черкаської обласної держадміністрації О.ЧЕРЕВКА підготовленого урядом проекту державного бюджету на 2009 рік, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вся критика уряду губернаторами йде за розпорядженням Секретаріату Президента.

«Кожному губернатору доводиться щодня план від Секретаріату Президента стосовно критики уряду. Доводиться такий план ШЛАПАКУ, КИСЛИНСЬКОМУ – я не знаю їх усіх по прізвищах – ГОНЧАРУКУ, СТАВНІЙЧУК (всі згадані особи – співробітники Секретаріату Президента – УНІАН)… У них ранкова рознарядка – хто сьогодні критикує уряд. І в силу своєї підлості ті, кому замовляють таку критику, добре або погано це роблять. Я думаю, що вони всі це роблять погано. Й тому я просила б, щоб такі замовлення губернатори не виконували, в тому числі й губернатор Черкаської області. Тому що не потрібно такою підлістю захищати свої посади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.