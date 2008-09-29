США масово видають росіянам американське громадянство

Контрольна Палата США дійшла висновку, що громадянам Росії нині простіше одержати притулок у США, ніж вихідцям з інших країн світу, повідомляє Washington Profile.

Так, притулок одержали вже 73% росіян, які зробили цей крок у "наступальній" манері (тобто, перебували в США легально, не мали проблем з імміграційними службами і звернулися до властей не для того, щоб захиститися від можливої депортації або інших санкцій), і 46% подавців в "оборонній" манері (заява про надання притулку була подана після того, як, наприклад, імміграційні служби США почали стосовно росіянина процес видворення зі Сполучених Штатів).

Крім Росії, також у більшості випадків суди надають притулок вихідцям з Албанії, Китаю, Ефіопії, Ірану, Сомалі і Югославії. Найменше шансів одержати притулок у США мають жителі Мексики, Сальвадору, Гватемали і Гондурасу.

Крім національності, результат справи про надання притулку залежить від безлічі інших чинників, пише видання з посиланням на дані досліджень все тієї ж американської Контрольної палати. Зокрема, на результат судових слухань у спеціальних імміграційних судах впливають терміни подачі заяви, наявність у подавця адвоката і навіть стать і досвід судді.

Наприклад, статистичний аналіз показав, що при всіх інших однакових даних, шанси на отримання притулку в суді Сан-Франциско в 12 разів вищі, ніж в суді Атланти. У суді Нью-Йорка (розглядає більшість подібних справ у США) у шукача притулку в 420 разів більше шансів одержати його у випадку, якщо його справу розглядає досвідчений суддя. Судді-чоловіки виносять рішення на користь шукачів притулку на 60% частіше, ніж їх колеги жіночої статі.

Надання притулку - це форма гуманітарного захисту, що надає право на проживання і роботу людям, які нездатні або не мають наміру повертатися на батьківщину, оскільки у них є обгрунтовані припущення, що там вони можуть піддатися переслідуванням унаслідок приналежності до певної раси, релігії, національності, соціальної групи або через свої політичні погляди. Отримання притулку в США звичайно стає першим кроком для отримання права на постійне проживання, а згодом - на американське громадянство.

Всього, за даними Міністерства національної безпеки, в 2007 році з проханням про притулок у США звернулися понад 50,7 тисячі чоловік. Порівняння цих даних зі статистикою Агентства ООН у справах біженців, показує, що на частку США припало близько 10% подібних запитів, поданих у світі.