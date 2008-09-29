Свободі слова в Україні скоро настане кінець?

На українське телебачення можуть повернутися «темники» та «політичне замовлення». Таке занепокоєння в інтерв’ю «Німецькі хвилі» висловила народний депутат від НУНС Ірина Геращенко після ухвалення парламентом у першому читанні змін до закону «Про телебачення і радіомовлення». За цим законопроектом, громадські ради скасовуються, а президентів Національної телекомпанії та Національної радіокомпанії України призначає Верховна Рада.

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» не голосувала за законопроект, оскільки він усуває президента від призначення керівників державних медіакомпаній. Ірина Геращенко каже, що ці функції треба повністю передати громадські раді, яка формується навколо УТ-1, або це має робити президент за поданням Кабміну, чи, навпаки, уряд за поданням президента. «В умовах постійних виборів ми ставимо УТ-1 на межу того, що там кожні півроку мінятиметься керівник. І, звичайно, у парламентаріїв будуть свербіти руки викликати цих керівників на килим і втручатися в редакційну політику. А ще є загроза, що Перший національний перетвориться у дубль каналу «Рада»»,- зауважила Геращенко. Вона погоджується з авторами запропонованого законопроекту, що наявна громадська рада при УТ-1 є абсолютно формальною. Однак депутат від НУ-НС впевнена, що цю раду не можна ліквідувати, а лише треба вдосконалити механізм її функціонування. За прогнозами Ірини Геращенко, зміни до закону «Про телебачення і радіомовлення», які пропонує Партія регіонів та БЮТ, у такому вигляді остаточно ухвалені не будуть.