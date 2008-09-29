44% спостерігачів від ОБСЄ не зрозуміли, як рахують у Білорусі

ОБСЄ не визнала результати парламентських виборів у Білорусі, заявила сьогодні на прес-конференції у Мінську віце-президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ і спеціальний координатор короткострокових спостерігачів ОБСЄ на парламентських виборах у Білорусі Анн-Марі ЛІЗЕН.

Як передає кореспондент УНІАН, вона також заявила, що спостерігачі побачили деякі зрушення у бік проведення демократичних виборів, проте усі рекомендації, які були надані Білорусі ОБСЄ, не були прийняті.

За словами А.-М.ЛІЗЕН, в ОБСЄ є підстави стверджувати, що підготовка до виборів проводилась під дуже суровим контролем.

Водночас, хоча спостерігачі від ОБСЄ були допущені до підрахунку голосів, проте 44% спостерігачів так і не зрозуміли, як саме відбувався підрахунок голосів.

Як сказала А.-М.ЛІЗЕН, європейська спільнота готова співпрацювати з Білоруссю, проте хоче чути від Білорусі не лише слова, але й побачити якісь дії.

Найбільшим зрушенням вона відзначила те, що було допущено спостерігачів до підрахунку голосів виборців.

Як повідомляв УНІАН, вибори до парламенту Білорусі відбулись 28 вересня. За даними Центрвиборчкому, у виборах взяли участь 75,3% виборців. Опозиція у парламент не потрапила.

На виборах працювали понад 900 міжнародних спостерігачів, з яких більш як 400 представляли місію ОБСЄ, понад 300 - місію СНД.