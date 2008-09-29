Українські євреї не погоджуються із позицією офіційного Ізраїлю

Український єврейський комітет заявляє про свою незгоду зі словами посла Держави Ізраїль в Україні Зіни КАЛАЙ-КЛАЙТМАН про те, що Ізраїль не визнає Голодомор 1932-33 рр. актом геноциду українського народу.

Як йдеться у заяві УЄК, переданій агентству УНІАН, комітет буде "послідовно і рішуче добиватися визнання Ізраїлем Голодомору 1932-33 рр. актом геноциду українського народу".

У заяві зазначається, що в ході численних зустрічей з представниками ізраїльської політичної еліти, депутатами Кнесету, членами уряду Ізраїлю і головами парламентських комітетів, які були присвячені питанню визнання Голодомору, члени УЄК “не побачили неприйняття цієї ідеї і не почули думок, які роблять цю ідею нереалізовуваною".

"Єдине, з чим ми зіткнулися – з відсутністю інформації про Голодомор в Ізраїлі, і з побоюваннями, що таке визнання може зашкодити двостороннім ізраїльсько-російським відносинам. Основний внесок у появу подібних побоювань внесли не ізраїльські політики, журналісти і громадські діячі, а окремі представники Верховної Ради України, які в попередньому парламентському скликанні намагалися займатися міжпарламентськими зв`язками України і Ізраїлю", йдеться у заяві.

УЄК запевняє, що продовжить інформувати ізраїльську громадськість і політичну еліту про трагедію Голодомору в Україні. В Єрусалимі наприкінці 2007 року відбулася виставка історичних документів на дану тему. Український єврейський комітет працює над встановленням Меморіального знаку жертвам Голодомору в Ізраїлі, а також добивається визнання Кнесетом Ізраїлю Голодомору 1932-33 рр. актом геноциду українського народу.

29-30 жовтня за ініціативи УЄК відбудеться міжнародна конференція з питань українсько-єврейських відносин, у ході якої окремим пунктом обговорюватиметься питання про необхідність офіційного визнання Голодомору 1932-33 рр. актом геноциду українського народу Кнесетом Ізраїлю, зазначається у заяві.

Український єврейський комітет висловлює солідарність з українським народом у скорботі за жертвами Голодомору 1932-33 рр. і вважає, що світ повинен дізнатися правду про винуватців, жертви і причини цієї національної трагедії – сказано в заяві.

УЄК – єврейська неурядова організація України, до складу якої входять впливові політики і бізнесмени. Президент УЄК – народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН.

Як повідомлялося, в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (27 вересня - 3 жовтня) посол Ізраїлю в Україні З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН заявила: «Ізраїль не може визнати Голодомор актом етнічного геноциду».

«Ізраїль визнає актом геноциду те, що визнане міжнародним правом. А саме: геноцидом вважається знищення за етнічною приналежністю. Таким, зокрема, був Голокост», - пояснила вона.

Водночас, за словами дипломата, Ізраїль визнає, що Голодомор був найбільшою трагедією українського народу, і закликає до його подальшого вивчення.

«Позиція Ізраїлю полягає також у тому, що наша країна підтримує ті резолюції міжнародних організацій, наприклад ЮНЕСКО, в яких зазначається, що, по-перше, трагедія Голодомору не повинна повторитися, по-друге, вона повинна вивчатися в усьому світі», - заявила З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.