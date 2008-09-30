Заходи до Другого Міжнародного дня ненасильства

15 червня 2007 року, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо відзначення 2 жовтня - дня народження Махатми Ганді - як Міжнародного дня ненасильства. З цього приводу Східно-Європейський Інститут Розвитку спільно з Посольством Індії в Україні вже вдруге проводит акцію "Око за око робить усіх сліпими" і організує показ двох нових документальних фільмів про філософію ненасильства та послання Махатми Ґанді, присвячений 2-ому Міжнародному дню ненасильства.

Захід відбудеться у четвер, 2 жовтня, о 18.00 у Будинку кіно за адресою: вул. Саксаганського, 6, 2-й поверх, синя зала. Після завершення показу відбудеться фуршет.

Для запитань та підтвердження участі: контактний телефон 288 01 05, 8 067 948 53 96 або ел-пошта info@eedi.org.ua