На київських вулицях з`явилися фашистські плакати

Євреїв закликають зібратися у Бабиному Яру, а українцям пропонують гарну роботу у вільній Німеччині. Листівки такого змісту з`явилися на київських вулицях у вересні 2008-го. Одна серед рекламних агенцій таким чином популяризує на ринку книгу про фашистську окупацію Києва.

У Києві у незвичний спосіб рекламують книгу Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр». Поки що рекламні постери є на станції метро Лівобережна. Тут запрошують відвідати футбольний матч смерті, а також є заклики до українців і євреїв.

Киянинові Олександрові Склянському на початку війни було чотири роки. Однак ці листівки пам`ятає. 29 вересня 41-го загинула більшість його родичів. Єврей за батьком він разом з мамою та братом врятувався у бабці-росіянки.

Олександр Склянський, киянин:

Конечно, это шок для меня... Я сразу бы подумал ...фашистские организации.

Рекламну кампанію книги "Бабин Яр" вигадали в агенції "Талант". Творці кажуть - розраховували на молодь. Листівки передбачали роздавати особисто в руки. Вони не мали потрапити на паркани й на очі людям, що пережили трагедію.

Олена Лобова, директорка рекламної агенції "Талант":

Вероятность того, что те листовки попадут в руки тех, кому тогда было хотя бы 20 лет, минимальна, и мы, скорее, говорим о виртуальной опасности.

У київській синагозі Бродського на рекламну кампанію "Бабиного Яру" вирішили не реагувати. Книга добра, утім спекуляції на єврейському горі задля вдалої комерції тут не схвалюють.

Давид Мільман, помічник рабина:

Сама по себе книга очень хорошая, но в доме повешенного не говорят о веревке..... нам это сольно, зачем делать боль, чтобы в итоге была куплена книга.

У крамницях роману Кузнецова поки що немає. Продавці впевнені - ця реклама приведе читачів до книгарні.

Аліна Савич, консультантка книгарні "Буква":

Интересно было бы увидеть такую рекламу. Взять в руки книгу. А уже подержав, и прочесть ее.

Керівник асоціації зовнішньої реклами нестандартний підхід до реклами книжок вітає, але авторам цієї ідеї співчуває.

Артем Біденко, президент асоціації зовнішньої реклами:

Це цікавий піар хід... якби вони зробили коректніше, наприклад, прибрали слово жид, а сказали б – презентації книги в Бабиному Яру з кулеметами та гарматами.

Видавництво «Саміт-книга» вже записало на автовідповідачі телефону вибачення.

Керівників видавництва наразі в Україні немає. Утім усі, хто побачив рекламні листівки у стилі фашистської агітації 40-х певні - увагу до книги вдалося привернути, мети рекламна кампанія досягла.

СТБ