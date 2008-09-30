В Україні з`являються кримінальні справи за розпалювання міжнаціональної ворожнечі

В Україні починають на практиці порушувати кримінальні справи за ознаками розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Про це під час “круглого столу” в УНІАН на тему “Мова ворожнечі в українських мас-медіа: як боротися з існуючими стереотипами” повідомила редактор порталу xenodocuments.org.ua Ольга ВЕСНЯНКА.

За її словами, “мова ворожнечі” – це досить новий термін для України. О.ВЕСНЯНКА сказала, що крім звичного його застосування на позначення заяв чи висловів, що принижують гідність різних етнічних чи релігійних груп, сюди включаються також гомофобні висловлювання, що так чи інакше ображають людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Редактор порталу xenodocuments.org.ua зазначила, що на сьогодні в Україні досить часто можна прочитати чи почути подібні виловлювання, однак досі немає систематичного моніторингу застосування “мови ворожнечі”. О.ВЕСНЯНКА розповіла, що на їхньому порталі є поки що лише несистематичний моніторинг випадків застосування такої мови українськими політиками, а також представниками Міністерства внутрішніх справ. Вона додала, що подібні випадки ретранслювалися профільними виданнями чи програмами, ці вислови вживали міліцейські журналісти і переважно вони були мігрантофобськими.

Разом з тим О.ВЕСНЯНКА зазначила, що поступово в Україні з’являються справи, порушені за статтею 161 Кримінального кодексу, тобто за ознаками розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Як приклад вона навела випадок застосування цієї статті в Одесі проти редактора однієї з місцевих газет, в якій вийшов антисемітський матеріал. Разом з тим редактор порталу зазначила, що випадків застосування “мови ворожнечі” поки що не меншає, особливо в регіональній пресі, і такі заголовки, як “Цыганки-мошенницы» та подібні, що ображають громадян ромського походження, поки є звичною практикою.

Круглий стіл “Мова ворожнечі в українських мас-медіа: як боротися з існуючими стереотипами” відбувся в рамках реалізації спільного проекту УНІАН та 5 каналу "Висока журналістика" за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Метою проекту є обговорення етичних проблем у журналістському середовищі.