Півмільйона українських дітей потерпають від кризових проявів

У прийнятому парламентом у першому читанні проекті закону «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права людини» охорона дитинства визначається як стратегічний загальнонаціональний пріоритет.

Про це в інтерв’ю УНІАН сказав міністр України у справах сім’ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

За його словами, на сьогодні в Україні понад 500 тис. дітей «потерпають від кризових проявів». Міністр зазначив, що йдеться про високий рівень смертності малюків, наявність понад 100 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також наявність160 тис. дітей з особливими потребами.

Він також нагадав, що в Україні є 11 дитячих колоній, де утримуються неповнолітні, які вчинили злочини.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що програмою передбачені заходи, спрямовані на зниження рівня народжуваності мертвонароджених дітей на 20%, а також на третину зниження смертності дітей віком до 5 років.

Також він зазначив, що заходи, передбачені в програмі, дозволять дітям-інвалідам реалізувати право на освіту незалежно від стану здоров’я і місця виховання, створити систему захисту дітей від експлуатації та від виконання будь-яких робіт, що можуть бути небезпечними для їхнього здоров’я.

За словами очільника Мінсім’ї, передбачається посилення відповідальності за насильство по відношенню до дитини.

Крім того, зазначив Ю.ПАВЛЕНКО, у законопроекті визначено нову національну систему контролю та щорічного моніторингу дотримання прав дитини.

Він підкреслив, що чітко визначені програмою заходи дозволять уникнути неорганізованості у діях різних органів влади і нераціонального використання ресурсів.

Міністр також повідомив, що цього року було проведене опитування дітей з приводу того, які їхні права найчастіше порушуються. 50% опитаних відповіли, що порушується їхнє право на вільне висловлення власної думки, 30% - що таким правом є право на відпочинок, 27% - право на якісну медичну допомогу.

За його словами, результати опитування дозволять правильно визначати пріоритети в роботі і сприятимуть вирішенню основних питань у цій сфері.

Крім того, Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що згаданий законопроект був внесений на розгляд ВР Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. Також міністр висловив сподівання, що найближчим часом парламент ухвалить цей законопроект у цілому.

Він додав, що за останні три роки в Україні «відбулися радикальні зміни в системі захисту прав дитини».

За його словами, ще у 2005 році В.ЮЩЕНКО визначив як пріоритет державної політики забезпечення прав дитини, її соціального захисту.

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що незабаром міністерством буде підготовлена доповідь про становище дітей в Україні, у якій ітиметься, зокрема, про виконання заходів, спрямованих на захист прав дитини.