Конкурс для журналістів “Екологія мови на підтримку розмаїття культур”

В рік міжкультурного діалогу в Україні і в Європі, за підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні, Східно-Європейський Інститут Розвитку оголошує конкурс для журналістів друкованих та електронних ЗМІ, радіо і телебачення: “Екологія мови на підтримку розмаїття культур”.

Предмет конкурсу - кращий матеріал (публікація) з тематики розмаїття, проблеми ксенофобії, антисемітизму та расизму.

Кінцевий строк подачі заявок та конкурсних матеріалів (за поштовим штемпелем)- 31 жовтня 2008 р.

Конкурс проводиться за 3 головними номінаціями.

• Друковані та Інтернет ЗМІ.

• Радіо та телебачення.

• Спеціалізовані видання недержавних організацій.

В рамках кожної з номінацій визначаються 3 переможці (відповідно І, ІІ, ІІІ місця).

За результатами конкурсу переможці нагороджуються Почесними дипломами та цінними призами. У випадку присудження призового місця, номінанти зобов’язані надати додаткові відомості для оформлення бухгалтерської документації. У випадку присудження призового місця авторському колективу кількість призів не збільшується.

Учасниками конкурсу можуть бути: юридичні особи - друковані та електронні ЗМІ; фізичні особи - журналісти та дописувачі періодичних видань, телебачення, радіо, Інтернет-видань; авторські колективи та інші фізичні особи в Україні, які висвітлювали тему розмаїття, діалог культур, боротьба проти ксенофобії, антисемітизму та расизму в Україні.

Висунення для участі в конкурсі відбувається шляхом подання автором до Оргкомітету Заявки на участь у конкурсі. Разом із заявкою обов’язково подається ефірна довідка (для радіо і телебачення) або довідка від головного редактора, що підтверджує дату публікації статті (для друкованих та Інтернет – ЗМІ).

Заявка та ефірна довідка (для радіо і телебачення) або довідка від головного редактора, що підтверджує дату публікації статті (для друкованих та Інтернет – ЗМІ) подаються до Оргкомітету по електронній пошті з обов’язковим підтвердженням за допомогою факсимільного зв’язку (факсом).

На конкурс приймаються матеріали, оприлюднені в електронних (телебачення, радіо) та друкованих (включаючи Інтернет) виданнях в період з 01. 07. 2007 до 01. 07. 2008. Кількість поданих на конкурс матеріалів не обмежується. Сюжет матеріалу має бути базований на реальних подіях і опублікований на території України, в національних або регіональних (місцевих) виданнях, або транслювався на радіо або телеканалах протягом вищезазначеного періоду.

Мова матеріалу: будь-яка, але для подання на конкурс потрібно передати матеріал з перекладом на українську мову.

Конкурсний матеріал подається до Оргкомітету конкурсу в запечатаному конверті (бандеролі) із зазначенням на ньому: "На конкурс ЗМІ" або надсилається електронною поштою на адресу: mediakonkurs@eedi.org.ua

Конкурсним матеріалом вважається один твір автора (колективу авторів). Цикли друкованих матеріалів чи передач допускаються до конкурсу в разі, якщо вони об’єднані єдиною темою і кількість конкурсних подач з циклу не перевищує 5 матеріалів.

Конкурсний матеріал подається в наступній формі:

• для телебачення - відеокасета у форматі VHS, чи викладення сюжету та його електронна версія на дискеті/CD (чи файл надісланий електронною поштою організаторам конкурсу);

• для радіо - аудіокасета, чи мікрофонна папка та її електронна версія на дискеті/CD (чи файл надісланий електронною поштою організаторам конкурсу);

• для друкованих видань - оригінал та копію газетного матеріалу, його електронна версія на дискеті/CD (чи файл надісланий електронною поштою організаторам конкурсу);

• для Інтернет – видань - стаття у роздрукованому вигляді та електронна версія матеріалу на дискеті/CD (або актуальний лінк на веб-сторінку, надісланий на адресу організаторів конкурсу).

Жанри конкурсних матеріалів:

Для друкованих та Інтернет – видань: інтерв’ю; аналітична стаття; журналістське розслідування; нарис; інше.

Для радіо та телебачення: аналітична теле-, радіопрограма; теле-, радіо-нарис; передача у прямому теле-, радіоефірі; інтерв’ю проблемного характеру; інше.

Оргкомітет реєструє кожен матеріал, прийнятий на конкурс та присвоює йому порядковий номер, що повідомляється конкурсантами на їх запит електронною поштою.

Матеріали, прийняті на конкурс, авторам та редакціям, що їх оприлюднили, не рецензуються та не повертаються. Організатор залишає за собою право опублікувати матеріали конкурсу без попередньої згоди автора та без виплати останньому винагороди за використання матеріалів, але з обов`язковим зазначенням імені автора та органу першого оприлюднення матеріалу.

Заявки, а також конкурсні матеріали, що надійшли після 31. 10. 2008 (за поштовим штемпелем), заявки без ефірних довідок або довідок від головного редактора, а також неналежним чином оформлені конкурсні матеріали та заявки, до розгляду Оргкомітетом не приймаються.

Графік конкурсу:

Термін подання заявок: до 31 жовтня 2008 року.

Оцінювання конкурсної комісії: до 30 листопада 2008 року.

Оголошення результатів та вручення премії: 10 грудня 2008 року, Міжнародний день прав людини і 60-річчя прийняття Всесвітньої декларації з прав людини

Надсилайте заявки за формою на участь у конкурсі на адресу: info@eedi.org.ua Бланк заявки на конкурс можна скачати з сайту: http://www.eedi.org.ua/ukr/index.htm

Адреса оргкомітету: 01021, м. Київ, вул. Горького, 3 Б, 2-й поверх

Приміщення Української всесвітньої координаційної ради

тф. (044) 288-01-05

Контактні особи: Аліса Красільчук

E-mail: mediakonkurs@eedi.org.ua