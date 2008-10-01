Із в’язниці можна вийти за кілька мільйонів

Торік з місць ув`язнення вийшли 130 осіб під грошову заставу. За їх звільнення була сплачена рекордна сума — 4 мільйони гривень.

Про це пише газета "Дело", посилаючись на статистику Державної судової адміністрації.

Відповідно до документа, рекордним став 2007 рік.

З 2005 року загальна сума заставних виплат щорічно збільшується приблизно на один мільйон.

Цього року тенденція може зберегтися. У тому числі завдяки російському бізнесменові Володимиру Ткачу. У квітні цього року після тривалого перебування в українському СІЗО він був випущений на волю під заставу в один мільйон гривень.

Свій внесок у статистику судової адміністрації вніс і директор департаменту Державної податкової адміністрації (ДПА) по контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Ігор Гончар.

У серпні він був затриманий за підозрою в одержанні хабара, а пізніше відпущений на волю під заставу в 70 тисяч гривень.

Як у вівторок повідомив виданню керівник прес-служби прокуратури Юрій Бойченко, зараз ведеться досудове слідство, проводяться експертизи.

Цей рік став багатим на звільнення під заставу людей з відомими іменами. Як, наприклад, ізраїльського хірурга Міхаеля Зіса, якого підозрюють у незаконній трансплантації, або президента Чорноморського морського пароплавства Євгена Кожевіна.

Українська правда