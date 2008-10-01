Журналісти не повинні допускати вживання «мови ворожнечі»

Журналісти повинні бути уважнішими і не допускати вживання «мови ворожнечі» в своїх матеріалах.

Про це під час «круглого столу» в УНІАН на тему: «Мова ворожнечі в українських мас-медіа: як боротися з існуючими стереотипами» заявив керівник програми моніторингу і аналізу проявів ксенофобії Конгресу національних общин В’ячеслав ЛІХАЧОВ.

На його думку, принципово важливо розрізняти, що мова ворожнечі – це не тільки те, що являє собою склад злочину за 161 статтею Кримінального кодексу. Він відзначив, що це поняття набагато ширше, ніж те, що в кодексі мається на увазі під розпалюванням міжнаціональної або міжрелігійної ворожнечі. «Мова ворожнечі – це будь-який некоректний вислів відносно якоїсь групи», – сказав він, додавши, що, як правило, існує або етнічна, або релігійна, або гомофобська складова.

За словами В.ЛІХАЧОВА, найпоширенішим проявом «мови ворожнечі» в пресі є вказування етнічної приналежності злочинців в кримінальній хроніці. Як приклад він привів такі заголовки матеріалів як: «Комерційний кіоск пограбували особи кавказької національності», «Цигани попалися на крадіжці» тощо. При цьому експерт відзначає, що такі випадки не є складом злочину за статтею Кримінального кодексу. За його словами, подібні явища не регулюються кодексом, законами, це те, що регулюється, перш за все, на рівні свідомості журналістів, які про це пишуть, на рівні професійних журналістських кодексів.

В.ЛІХАЧОВ додав, що застосування «мови ворожнечі» часто не усвідомлюється тими, хто готує матеріали, а сама вона є трансляцією поширених в суспільстві негативних стереотипів. «Журналісти не завжди усвідомлюють, чим їх слово може відгукнутися», – відзначив експерт.

За його словами, існують різні думки, як можна виправити таку ситуацію. Експерт нагадав, що народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Геннадій МОСКАЛЬ зареєстрував в парламенті законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для журналістів за розпалювання своїми матеріалами міжнаціональної ворожнечі. Проте, на думку експерта, це виглядає дещо дивно, оскільки в більшості випадків журналісти вживають таку «мову ворожнечі», посилаючись на повідомлення прес-служб або центрів із зв`язків з громадськістю органів міліції. Враховуючи це, В.ЛІХАЧОВ вважає, що вирішення подібної проблеми на внутрішньому міністерському рівні вже якоюсь мірою очистило б частину преси від «мови ворожнечі».

Круглий стіл “Мова ворожнечі в українських мас-медіа: як боротися з існуючими стереотипами” відбувся в рамках реалізації спільного проекту УНІАН і 5-го каналу "Висока журналістика" за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Метою проекту є обговорення етичних проблем в журналістському середовищі.