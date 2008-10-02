Науково-практична конференція “Верховенство права в українській правничій освіті”

Координатор проектів ОБСЄ в Україні спільно з факультетом правничих наук Національного університету „Києво-Могилянська академія” (НаУКМА) проводить науково-практичну конференцію “Верховенство права в українській правничій освіті”. Конференція проходитиме 9-10 жовтня у Києві в конгрегаційній залі староакадемічного корпусу Національного університету „Києво-Могилянська академія” (вул. Сковороди, 2).

Метою заходу є обговорення проекту програми навчального курсу „Верховенство права”, що був розроблений за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні на базі вже існуючого курсу з верховенства права, що викладається в НаУКМА, та перспектив впровадження такого курсу на юридичних факультетах українських університетів, а також необхідності оновлення програми курсу з теорії права. Програма, що була оновлена в контексті європейських інтеграційних процесів в галузі науки та освіти і запроваджена в НаУКМА, також пропонуватиметься для обговорення під час конференції.

У заході візьмуть участь Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Посол Любомир Копай, народний депутат України, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Сергій Головатий, Президент Національного університету “Києво-Могилянська академія” Сергій Квіт. Серед інших учасників – професори та старші викладачі правних дисциплін з університетів Києва та інших міст України, представники неурядових та міжнародних організацій тощо.

Результатом конференції мають стати розроблені рекомендації для Міністерства освіти і науки України щодо запровадження курсу з верховенства права на юридичних факультетах українських університетів, а також рекомендації щодо необхідності зміни структури курсу з теорії права.