5 жовтня о 9.00 у готелі «Братислава» (вул. Малишка, 1, 1-ий поверх, конференц-зала) відбудеться презентація програми фільмів на ЛГБТ-тематику «Сонячний Зайчик / Sunny Bunny» 38-ого Міжнародного кінофестивалю «Молодість». Презентація відбудеться під час Міжнародної конференції "Права лесбійок і геїв – права людини!". Програма фільмів на гей/лесбі тематику цього року буде сфокусована на українському та пострадянському кіно. Окрім того відбудеться показ добірки австралійських гей/лесбі короткометражок, а паралельний конкурс та приз Sunny Bunny / Сонячний зайчик вручать кращому тематичному фільму з усієї програми Молодості. Кілька років тому програма проводилася у співпраці з аналогічним проектом Teddy Берлінського фестивалю. Цього року у Києві також очікують гостей з Берліна. Імена членів журі у цій секції фестивалю оголосять під час Конференції. За додатковою інформацією і з приводу акредитації, звертайтеся до Андрія Маймулахіна, координатора Центру "Наш світ". Тел.: (044) 573-54-24 . E-mail: coordinator@gay.org.ua Кількість місць для журналістів обмежена. Вхід тільки для акредитованих.