Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) запрошує журналістів 6 жовтня о 18.00, взяти участь у заході: Медіа-кіноклуб «На Сіновалі»

У неформальній атмосфері, для журналістів і гостей, відбудеться:

- показ документального фільму "Невидимі люди" (2005 р.) – про долю заробітчан з України, розкиданих по світу.

Режисер фільму Микола Гейко разом з журналістом, головою Форуму українців Чехїі Борисом Чикулаєм вирушив слідами заробітчан містами Європи. Сотні, тисячі втомлених облич, дуже різних, і все ж подібних один до одного людей – чоловіків і жінок, молодих і старших, подібних одним – потребою стати невидимими, сховатись, не потрапити нікому на очі. І справді, це якісь невидимі люди, які збирають помідори на португальських плантаціях, носять цеглу на безконечних новобудовах Праги, миють посуд десь у Римі чи Барселоні, обслуговують гостей у барах Македонії чи, сутулячись від непосильної ноші, обходжують хворих і немічних в Афінах. Більшість скаже, що ці краї – рай на землі: безконечні пляжі з оксамитовим піском і теплим морем, добірні вина, багата архітектура. Та все це не для них, цієї Європи вони не бачать. Їм би лише достойно вижити, заробити гроші, відіслати додому, та головне – не потрапити на очі поліції. Про сотні тисяч цих невидимих талановитих українських громадян розповідає фільм режисера Миколи Гейка, створений у співпраці з "Форумом українців" і за фінансової підтримки Міністерства культури Чеської Республіки. (з матерілу Оксани Пеленської та Мар`яни Драч для радіо Свобода)

- й зустріч з журналістом, який працював над фільмом – Борисом Чикулаєм та Софією Литвин, національним координатором програми протидії торгівлі людьми з України Міжнародної організації праці.

Медіа-кіноклуб збиратиметься у ресторані «Сіновал» за адресою: вул. Саксаганського, 40

За акредитацією та додатковою інформацією звертайтеся: ukrvesna@online.ua, 8 050 334 66 04.

Кількість місць для журналістів обмежена. Вхід тільки для акредитованих.