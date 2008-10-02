ПАРЄ може засудити і Росію і Грузію

Моніторинговий комітет пропонує Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) засудити дії і Росії, і Грузії та вимагати міжнародного розслідування.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті резолюції ПАРЄ, який обговорюватиметься сьогодні протягом дня на засіданні Асамблеї.

В проекті доповіді, зокрема, передбачається засудити дії Грузії за початок військової операції в Цхінвалі 7 серпня цього року, а також за диспропорційне використання важкої зброї та касетного озброєння.

Водночас, Комітет пропонує ПАРЄ засудити дії Росії за диспропорційну військову відповідь, окупацію значної території Грузії, атаки на об’єкти економічної та стратегічної інфраструктури Грузії, що, пропонується вважати прямою атакою на суверенітет Грузії.

В цьому контексті, Комітет пропонує ПАРЄ визнати неприйнятним виправдання “захистом співгромадян за кордоном” з точки зору міжнародного права.

Комітет також підтримує проведення повноцінного міжнародного розслідування, який охоплював би не лише період воєнних дій, але й попередні роки для встановлення причин, які призвели до війни.

ПАРЄ також пропонується засудити визнання Росією незалежності Абхазі та Південної Осетії, як порушення міжнародного права та підтримати вірність принципам територіальної цілісності та суверенітету Грузії.

Комітет пропонує ПАРЄ висловити стурбованість порушеннями прав людини та гуманітарних прав з боку обох сторін конфлікту, повідомленнями про етнічні чистки в грузинських селах Південної Осетії.

Крім того, проектом резолюції пропонується привітати діяльність Комітету Міністрів Ради Європи щодо пошуку належної відповіді на конфлікт, комісара Ради Європи з питань прав людини, французького президентства в ЄС.