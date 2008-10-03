Охоронці проблемної забудови зламали руку журналістові (фото)

У Києві на вул.Леоніда Первомайського між 19 і 20 годинами сталася бійка під час якої, крім її учасників, постраждали й журналісти.

Про це повідомив кореспондент УНІАН з місця події. Зокрема, під час сутички було збито на землю та побито представників преси, а одному з фотокореспондентів зламали руку.

За інформацією "Телекритики",Ігоря Луценка, головного редактора сайту «Фінансист» та активіста ініціативи «Збережемо старий Київ», побили троє охоронців, а також забрали у нього відеокамеру, на яку він знімав те, що відбувалось. Зараз Ігор Луценко разом із міліцією намагається повернути камеру. Також серйозне поранення отримав фотокореспондент інформаційного агентства УНІАН Володимир Гонтар. За інформацією більд-редактора агентства Ірини Тимофеєвої, у Володимира травмовані (але не зламані) ноги.

Постраждав також фотокор газети «КоммерсантЪ» Олександр Течинський. Як повідомив «ТК» редактор відділу «Суспільство» цього видання Денис Попович, один із тих, хто захопив будинок, жбурнув дошку у камеру і зламав фотографу руку. Зараз Олександр перебуває у лікарні. «Міліція не втручалась. Навіть після того, як Течинський підійшов до міліціонерів, вони запропонували йому йти у відділок і писати заяву. Хоча, за деякими даними, там був присутній заступник начальника Печерського відділу міліції», - каже Денис.

Як повідомлялося, сьогодні о 5.50 ранку розпочався прорив на територію Будинку звукозапису (вул. Первомайського, 5б) з метою завезення техніки для початку будівництва чергової висотки. Мешканці прилеглих будинків, котрі уже близько місяця чергують довкола майданчика, намагалися зупинити співробітників охоронного агентства та “молодиків спортивного вигляду”.

Розпочалось протистояння.

У відповідь на 18.00 захисники майданчика скликали місцевих жителів на спільну із співробітниками Будинку звукозапису та активістами громадської ініціативи "Збережи старий Київ" акцію проти захоплення території.