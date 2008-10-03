Грузія задоволена рішенням ПАРЄ

Грузія задоволена рішенням Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликати Росію відмовитися від незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Про це власному кореспонденту УНІАН заявив перший заступник міністра закордонних справ Грузії Гіга БОКЕРІЯ одразу після голосування в ПАРЄ за резолюцію “Наслідки війни між Грузією та Росією”.

“Ми всі раді, що Асамблея не піддалася шантажу і схвалила принципове рішення щодо прямого заклику до Російської Федерації скасувати своє абсолютно незаконне з точки зору міжнародного права та російських зобов’язань перед Радою Європу рішення про анексію двох регіонів Грузії”, - сказав він.

Крім того, він висловив задоволення тим, що в резолюції міститься прямий заклик зупинити етнічні чистки, створити умови для повернення біженців, а також – заклик до Росії сприяти створенню “нового миротворчого механізму, де європейські країни гратимуть визначальну роль”.

“Не думаю, що у когось виникла ілюзія, що агресивна політика Росії до сусідів і взагалі до вільного світу зміниться за наступні кілька місяців, і зміниться внаслідок цього рішення. Ні. Але дуже важливо, щоб всюди на всіх форумах цей тиск, легітимний тиск в світлі цієї агресії продовжувався. Все це разом дає нам шанс в довготерміновому порядку зупинити цю агресію, крок за кроком”, - наголосив перший заступник міністра закордонних справ Грузії.

Відповідаючи на запитання щодо того, що ПАРЄ також визнала винною і Грузію у початку військових дій, Г.БОКЕРІЯ зазначив, що Грузія готова до легітимного розслідування.

“Ми першими закликали до цього розслідування, і будемо готові відповідати перед усіма міжнародними легітимними інструментами за всі кроки, здійснені грузинським керівництвом”, - сказав він.

Перший заступник міністра закордонних справ також наголосив, що всі кроки, виписані в резолюції ПАРЄ відповідають національним інтересам Грузії.

Він також вислови задоволення тим, що в резолюції ПАРЄ, як і в резолюції Європарламенту війна розглядається не просто, як військова сутичка, що розпочалася 7 серпня, а в контексті попередніх подій, які тривали протягом багатьох років, і які мають бути встановлені в ході проведення незалежного міжнародного розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Наслідки війни між Грузією та Росією” та рекомендації до неї.

В резолюції ПАРЄ засудила обидві сторони за використання сили, Росію – за визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії та закликала до незалежного розслідування подій, як під час військових дій, так і тих подій, що передували збройному конфлікту.