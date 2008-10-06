Науково-практична конференція «Право на приватність: тенденції та перспективи»
Львівський державний університет внутрішніх справ (кафедра теорії та історії держави і права) та Громадянська мережа «Опора» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні 14 листопада 2008 р. проводять Науково-практичну конференцію «Право на приватність: тенденції та перспективи».
Конференція покликана привернути увагу науковців і практиків до проблем реалізації та захисту права на приватне і сімейне життя (права на приватність) як в Україні, так і за її межами.
За підсумками конференції буде опубліковано збірник матеріалів, який учасники конференції зможуть отримати безкоштовно.
Напрямки роботи конференції:
1. Право на приватність: філософсько-правове бачення.
2. Право на приватність: історико-теоретичний та конституційно-правовий підходи.
3. Цивільно-правовий захист права на приватність.
4. Право на приватність: кримінально-правовий погляд.
5. Міжнародні механізми захисту права на приватність.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Місце проведення: м. Львів, Городоцька 26
Участь у конференції є безкоштовною.
За попередньою домовленістю, в разі необхідності, оргкомітет може частково оплатити проїзд до місця проведення конференції, проживання у готелі (обсяг коштів обмежений).
Про необхідність бронювання готелю просимо повідомити заздалегідь.
Заявка на участь у конференції повинна містити: прізвище, ім’я та по-батькові учасника; вчений ступінь, наукове звання; місце роботи, посаду; форму участі; назву теми доповіді; контактні адресу, телефон, факс (якщо є), адресу електронної пошти.
Заявки та тексти доповідей та виступів подаються: електронною поштою до 01 листопада 2008 р. на адресу 8article@gmail.com (тема: конференція), або поштою до 29 жовтня 2008 р. (у друкованому вигляді та на дискеті або CD) на адресу: а/с 106-66, м.Львів, 79000, з приміткою «На конференцію», або на кафедру до 01 листопада 2008 р.
Тексти доповідей: від 3 до 8 сторінок, текстовий редактор Word, rtf-файли, 14 кегль, 1,5 інтервал, Times New Roman, у вигляді статей з прикінцевими посиланнями в квадратних дужках.
Контакти:
e-mail: 8article@gmail.com, rtopole@gmail.com
Поштова адреса: а/с 106-66, м.Львів, 79000
Тел. (050) 371-18-92, (067) 81-251-81 (Тополевський Руслан Богданович)