Науково-практична конференція «Право на приватність: тенденції та перспективи»

Львівський державний університет внутрішніх справ (кафедра теорії та історії держави і права) та Громадянська мережа «Опора» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні 14 листопада 2008 р. проводять Науково-практичну конференцію «Право на приватність: тенденції та перспективи».

Конференція покликана привернути увагу науковців і практиків до проблем реалізації та захисту права на приватне і сімейне життя (права на приватність) як в Україні, так і за її межами.

За підсумками конференції буде опубліковано збірник матеріалів, який учасники конференції зможуть отримати безкоштовно.

Напрямки роботи конференції:

1. Право на приватність: філософсько-правове бачення.

2. Право на приватність: історико-теоретичний та конституційно-правовий підходи.

3. Цивільно-правовий захист права на приватність.

4. Право на приватність: кримінально-правовий погляд.

5. Міжнародні механізми захисту права на приватність.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Місце проведення: м. Львів, Городоцька 26

Участь у конференції є безкоштовною.

За попередньою домовленістю, в разі необхідності, оргкомітет може частково оплатити проїзд до місця проведення конференції, проживання у готелі (обсяг коштів обмежений).

Про необхідність бронювання готелю просимо повідомити заздалегідь.

Заявка на участь у конференції повинна містити: прізвище, ім’я та по-батькові учасника; вчений ступінь, наукове звання; місце роботи, посаду; форму участі; назву теми доповіді; контактні адресу, телефон, факс (якщо є), адресу електронної пошти.

Заявки та тексти доповідей та виступів подаються: електронною поштою до 01 листопада 2008 р. на адресу 8article@gmail.com (тема: конференція), або поштою до 29 жовтня 2008 р. (у друкованому вигляді та на дискеті або CD) на адресу: а/с 106-66, м.Львів, 79000, з приміткою «На конференцію», або на кафедру до 01 листопада 2008 р.

Тексти доповідей: від 3 до 8 сторінок, текстовий редактор Word, rtf-файли, 14 кегль, 1,5 інтервал, Times New Roman, у вигляді статей з прикінцевими посиланнями в квадратних дужках.

Контакти:

e-mail: 8article@gmail.com, rtopole@gmail.com

Поштова адреса: а/с 106-66, м.Львів, 79000

Тел. (050) 371-18-92, (067) 81-251-81 (Тополевський Руслан Богданович)