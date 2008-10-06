У «Дойче телекома» вкрали телефони і адреси 17 мільйонів клієнтів

Концерн «Дойче телеком» став жертва велетенського скандалу щодо крадіжки даних.

Як передає «Німецька хвиля», керівництво концерну визнало, що в 2006 році до чужих рук потрапили приватні дані 17 мільйонів клієнтів оператора мобільного зв’язку «Ті-Мобайл», його дочірньої компанії.

Зізнатися змусила стаття впливового журналу «Шпіґель», оприлюднена у суботу.

Скандал є особливо гучним, адже, як стверджує гамбурзьке видання, серед іншого, були вкрадені особисті дані відомих людей: телеведучих, міністрів та бізнесменів.

Підтвердивши втрату бази даних, у «Дойче телеком» водночас заявили, що про це було своєчасно повідомлено правоохоронцям, дані у повному обсязі відновлені і підстав вважати, що їх комусь продали, немає.