У Прилуках співробітники УБОЗ до смерті забили затриманого

2 жовтня у приміщенні Управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ у Прилуках Чернігівської області від закритої черепно-мозкової травми помер затриманий 39-річний підприємець Сергій Кунцевський.

Про це журналістам у Прилуках повідомив заступник начальника служби внутрішньої безпеки МВС Юрій Мартиненко.

"Його (Кунцевського) було доставлено у це приміщення, і за загадкових обставинах він помер", - сказав Мартиненко.

З його слів, співробітники УБОЗ Чернігівської області 2 жовтня о 13:30 затримали Кунцевського, який підозрювався у вчиненні кримінального злочину, а о 22:00 лікар констатував його смерть від крововиливу у мозок унаслідок закритої черепно-мозкової травми.

"За яких обставин це все сталося - зараз не відомо", - сказав він.

Мартиненко додав, що за цим фактом прокуратура Чернігівської області 3 жовтня порушила кримінальну справу за ст.121 ч.2 Кримінального кодексу (важкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть) і ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Він уточнив, що тільки шляхом порушення кримінальної справи можна буде встановити, що сталося насправді, тому що співробітники УБОЗ заперечують застосування фізичного насильства до потерпілого.

Мартиненко зазначив, що операцію з затримання проводило УБОЗ у Чернігівській області спільно зі спецпідрозділом "Сокіл", і він бачив на відеозаписі, що під час затримання підозрюваному на голову одягали чорний поліетиленовий кульок, що незаконно і не передбачено жодним міліцейським наказом або законом.

З його слів, деяких співробітників міліції у рамках цієї справи буде затримано.

Мартиненко додав, що плівку процедури затримання буде доставлено Міністрові внутрішніх справ Юрію Луценку.

Високий Вал