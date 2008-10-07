7 жовтня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Українські артисти і музичні продюсери вимагають від держави захистити їх права”. Учасники: Руслана, Андрій Данилко, Дмитро Костюк, Олександр Ксенофонтов, Володимир Бебешко, Едуард Клім. Українські митці звернулися до Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко з відкритим листом, в якому вони вимагають звернути увагу на гострі проблеми музичної індустрії заради подальшого розвитку української музичної культури. Лист підписали: Руслана Лижичко, Андрій Данилко, Наталя Могілевська, Костянтин Мєладзе, Олександр Пономарьов, Віталій Козловський, Гарик Кричевський, Потап, Настя Каменських, Гайтана, Росава, гурти: Скрябін, Мандри, Танок на Майдані Конго, Плач Єремії, С.К.А.Й., Друга Ріка, Моторолла, ХS, Mad Heads XL, Табула Раса, L’amour і 4 Короля, продюсери: Олександр Ксенофонтов, Дмитро Костюк, Юрій Нікітін, Богдан Гловацький, Дмитро Прикордонний, керівники звукозаписуючих компаній і видавництв: Андрій Даховський, Олег Долінський, Едуард Клім та інші. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Потрібна акредитація. Телефон: 4252483, dmasha@luxen.com.ua, karina@luxen.com.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.