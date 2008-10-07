7 жовтня - 14-00 - У Міністерстві охорони здоров’я України за участю міністра охорони здоров’я України В.М.Князевича відбудеться прес-конференція на тему: “Хоспісна та паліативна допомога в Україні: права людини”. Організатори:Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів , Всеукраїнська Асоціація паліативної допомоги. Учасники:В.Князевич, міністр охорони здоров’я України; Ю.Гунський,співголова Координаційної ради з паліативної та хоспісної допомоги при МОЗ України; С.Мартинюк-Гресь, президент Всеукраїнської Асоціації паліативної допомоги(вул. Грушевського, 7). Потрібна акредитація. Телефони: (8044) 594 02 78, 80672306859, або e-mail: info@medpravo.org.ua.