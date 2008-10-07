8 жовтня 12-00- Прес-конференція під час якої буде оголошено про початок нового проекту „Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі”. Проект фінансується спільно ЄС та РЄ. Він виконується Радою Європи у співпраці з Національною комісією з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі. Учасники: голова Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі Тарас Петрів, в.о. голови Представництва ЄК в Україні Дірк Шюбель та Представник Генерального Секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Аке Петерсон представлять проект (ЄК, вул.Круглоуніверситетська 10). Потрібна акредитація. Телефони: 8 097 333 2448, Ad.vanLoon@coe.int, 8 067 799 8727, olga.sedova@coe.int.