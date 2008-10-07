Засідання прес-клубу газети «Известия в Украине» та холдингу «Главред-Медіа» на тему «Вакцинація дітей в Україні: за і проти»
09:32, 07 жовтня 2008Права людини
11 0
8 жовтня - 13-00 - Відбудеться засідання прес-клубу газети «Известия в Украине» та холдингу «Главред-Медіа» на тему «Вакцинація дітей в Україні: за і проти». Учасники: член Наглядової Ради з питань охорони здоров’я при Президенті України Семен Глузман; спеціаліст Всесвітньої Організації охорони здоров’я Катерина Булавінова; дитячий інфекціоніст Федір Лапін («Главред – Медіа», вул. Стрітенська, 2/8). Потрібна акредитація. Телефон: 234-06-43.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter