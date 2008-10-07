У Таджикистані до 15 років засуджений вбивця журналіста ВВС

Верховний суд Таджикистану ухвалив вирок Насруллі ШАРИФОВУ, вбивці глави перської служби британської телерадіокорпорації ВВС Мухиддіна Олімпура. Н.ШАРІФОВА визнали винним за статтями "вбивство", "створення незаконного збройного формування" і "тероризм" і засудили до 15 років позбавлення волі, повідомляє Лента.ру.

М.ОЛІМПУР був убитий 12 грудня 1995 року двома пострілами з пістолета. Сам Н.ШАРІФОВ визнав свою провину і не став заперечувати причетність до вбивства. За інформацією слідства, вбивця журналіста був польовим командиром Об`єднаної таджицької опозиції. Ця організація під час громадянської війни в Таджикистані 1992-1997 років боролася з Народним фронтом, який очолював нинішній керівник країни Емомалі РАХМОНОВ.

Двоє співучасників вбивства М.Олімпура було засуджено ще в 2003 році, вони одержали 15 і 22 року позбавлення волі. Сам Н.ШАРІФОВ, визнаний виконавцем вбивства, під час судового процесу над своїми поплічниками знаходився на території Росії, де він відбував термін за розбійний напад.

Всього за час громадянської війни в Таджикистані загинули 73 журналісти.