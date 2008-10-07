У Кіровограді викрили расистське угрупування

У Кіровограді працівниками Управління СБУ в області викрито діяльність расистського угруповання, члени якого планували серію терактів біля приміщення хоральної синагоги, а також побиття євреїв та інших осіб неслов’янської національності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник відділу захисту національної державності УСБУ в Кіровоградській області Сергій ТКАЧУК.

За його словами, очолював угруповання мешканець м. Кіровограда 1971 року народження, який має фахову юридичну освіту і свого часу був звільнений з лав правоохоронних органів за непрофесійність. Расист шукав прибічників за допомогою мережі Інтернет, де, спілкуючись на різних форумах, закликав до знищення представників єврейської національності.

«За короткий термін він згуртував навколо себе 14 молодих людей віком 18-20 років. Усі вони студенти навчальних закладів Кіровограда. Члени угруповання ідеологічно готувались до злочинів, вивчаючи літературу часів фашистської Німеччини та твори Адольфа Гітлера. Крім того, під прикриттям діяльності легальних патріотичних організацій ватажком систематично проводились вишколи та виїзди на місце колишньої ставки фюрера у Вінницькій області», - поінформував С.ТКАЧУК.

Він зазначив, що расисти виготовляли для подальшого поширення листівки, які принижують гідність євреїв. Державний комітет України у справах національностей та релігій вже визнав зміст і форму листівок неприпустимими для розповсюдження і такими, що можуть бути предметом розгляду в суді.

Як повідомив С.ТКАЧУК, матеріали справи передано на розгляд в прокуратуру м. Кіровограда. Факти, викладені у справі, містять ознаки злочину, передбаченого ст. 161 Кримінального кодексу України і визначають покарання у вигляді ув’язнення до 5 років.

«Зараз усі члени групи припинили свою злочинну діяльність і перебувають під наглядом працівників Служби безпеки, вони проходять дослідчу перевірку в прокуратурі. Вже встановлено, що саме ці молоді люди причетні до побиття в лютому цього року громадянина Палестини лише з расистських спонукань», - підкреслив представник СБУ.