Луценко пообіцяв покарати винних у побитті журналістів на Кловській

3 жовтня Печерське районне управління внутрішніх справ у місті Києві порушило кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень фотокореспонденту української газети «КоммерсантЪ» Олександру Течинському. Про це «Телекритику» повідомив колега пана Течинського, кримінальний кореспондент газети Костянтин Усов. Він також надав «ТК» копію постанови про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, 2 жовтня на вулиці Первомайського (станція метро «Кловська») у Києві під час сутички охоронців будівництва біля Будинку Звукозапису та учасників акції протесту було травмовано трьох журналістів. Олександрові Течинському невідомий зламав руку дерев’яною палицею. Цей момент був зафіксований на фото.

«Тепер міліція має достатньо слідчого натхнення, щоб розібратись у подіях на Кловській, - каже Костянтин Усов, який розслідує події 2 жовтня. – «КоммерсантЪ» задіяв серйозні контакти у правоохоронній системі, і мені відомо, що тільки сьогодні в Олександра Течинського було три зустрічі, пов`язані з цим розслідуванням. Слідчий Глоба уранці знову відновлював із його слів картину подій і документував свідчення. Потім Олександр зустрічався з Міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком та начальником київської міліції Віталієм Яремою».

За словами Костянтина Усова, міністр «досить емоційно пообіцяв покарати всіх винних, а також дав генералу Яремі усну вказівку "вжити заходів" щодо заступника начальника керівника Печерського райвідділу Соцького». Останній, за інформацією Костянтина, був присутній у місці подій і не вжив жодних заходів для припинення бійки та захисту журналістів, які виконували свої професійні обов`язки.

«Увечері Олександр Течинський пройшов огляд у судово-експертному центрі. Перелом руки належить до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, і медичний висновок потрібен для доповнення кримінальної справи новим складом злочину. Наразі вона порушена за фактом хуліганства – це максимум чотири роки позбавлення волі. Однак виключно за хуліганські дії – знаю із власного досвіду – жоден суддя не винесе такого вироку, тому потрібна додаткова кваліфікація», - розповів Костянтин Усов. За його словами, підозрюваного дотепер не знайдено і не затримано.

«Телекритика»