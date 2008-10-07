Триває подання заявок на здобуття антипремії УГСПЛ «Будяк року 2008»

Українська Гельсінська спілка з прав людини приймає заявки на здобуття антипремії в галузі прав людини "Будяк Року - 2008"

Нагадаємо, що у 2007 році лауреатами антипремії стали:

Генеральна прокуратура України;

Грицак Василь Миколайович, народний депутат України, член Партії регіонів, колишній голова Департаменту ресурсного забезпечення МВС України;

Ільтяй Микола Петрович, перший заступник Голови Державного департаменту з питань виконання покарань;

Кощинець Василь Васильович, Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань;

Черновецький Леонід Михайлович, Голова Київської міської державної адміністрації.

Заявки подаються у номінаціях: за незаконне насильство щодо громадян; за дії щодо придушення свободи вираження; найбільш інформаційно закритий орган влади; за грубе порушення права на свободу мирних зібрань; за найбрутальніше втручання в право на приватність; за найнебезпечнішу законодавчу ініціативу в галузі прав людини; за бездіяльність у випадку порушення прав людини тощо.

Останній строк подання заявок: 1 листопада 2008 року.

Як подати заявку на Антипремію та детальні умови Антипремії читайте тут: http://helsinki.org.ua/index.php?r=a1b14

УГСПЛ повідомляє, що будяки, які вручаються, зазвичай пластикові. Пропозиція минулорічного лауреата Василя Грицака робити будяки з золота, срібла чи діамантів оргкомітетом була відхилена.