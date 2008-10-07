Гомосексуалістів у Червоноармійську шукали, але не знайшли

«У місті Червоноармійську офіційно не виявлено соціальної групи чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками». Про це заявлено в офіційному повідомленні міського голови м.Червоноармійська Донецької області Андрія Ляшенка.

Червоноармійський мер повідомив про офіційну відсутність геїв в місті у відповідь на запит організації «Донбас-соцпроект» про те, яка ВІЛ-профілактична робота, спрямована на соціальну групу чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками, проводиться співробітниками відповідних підрозділів міськради.

Таким чином, Червоноармійськ став першим в Україні містом, влада якого офіційно заявила про відсутність чоловіків, що мають сексуальні стосунки із чоловіками серед городян.

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