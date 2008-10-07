Трьох офіцерів та прапорщика УБОЗу підозрюють у вбивстві затриманого

Прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть затриманого, та перевищення службових повноважень працівниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернігівській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ст. 121 ч.2 та 365 ч.3 Кримінального кодексу України.

За підозрою у вчиненні зазначених злочинів на цей час затримано чотирьох працівників зазначеного управління міліції, серед яких три офіцери і один прапорщик.

Слідство проводиться слідчим відділом прокуратури. Здійснюється комплекс заходів, направлений на з’ясування всіх обставин скоєння злочину та встановлення всього кола винних осіб.

Як повідомлялося, за інформацією відділу зв`язків з громадськістю УМВС у Чернігівській області, 2 жовтня за підозрою у скоєнні низки злочинів у складі організованої злочинної групи на території Чернігівської області співробітники УБОЗ УМВС України в Чернігівські області затримали кількох жителів м. Прилуки.

Ввечері того ж дня один із затриманих (1969 р.н.). поскаржився на погане самопочуття та запаморочення. Правоохоронці викликали “швидку допомогу” та почали надавати йому першу медичну допомогу, але підозрюваний, знепритомнівши, помер до приїзду медиків.