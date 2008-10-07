Трьох офіцерів та прапорщика УБОЗу підозрюють у вбивстві затриманого
Чоловік помер до приїзду "швидкої"
Прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть затриманого, та перевищення службових повноважень працівниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернігівській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.
Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ст. 121 ч.2 та 365 ч.3 Кримінального кодексу України.
За підозрою у вчиненні зазначених злочинів на цей час затримано чотирьох працівників зазначеного управління міліції, серед яких три офіцери і один прапорщик.
Слідство проводиться слідчим відділом прокуратури. Здійснюється комплекс заходів, направлений на з’ясування всіх обставин скоєння злочину та встановлення всього кола винних осіб.
Як повідомлялося, за інформацією відділу зв`язків з громадськістю УМВС у Чернігівській області, 2 жовтня за підозрою у скоєнні низки злочинів у складі організованої злочинної групи на території Чернігівської області співробітники УБОЗ УМВС України в Чернігівські області затримали кількох жителів м. Прилуки.
Ввечері того ж дня один із затриманих (1969 р.н.). поскаржився на погане самопочуття та запаморочення. Правоохоронці викликали “швидку допомогу” та почали надавати йому першу медичну допомогу, але підозрюваний, знепритомнівши, помер до приїзду медиків.