ООН хоче відправити українських миротворців і вертольоти у Дарфур

ООН веде переговори про відправлення українських миротворців і вертольотів у Дарфур.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, про це на прес-конференції сказав Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун.

Він зазначив, що до кінця 2008 року змішана операція Африканського союзу-ООН у Дарфурі буде укомплектована на 65%, а до березня 2009 року - на 85%.

ПАН Гі Мун повідомив, що недавно влада Судану дала згоду на поповнення цієї місії батальйонами з Таїланду і Непалу. Тривають переговори про відправлення до Судану військових вертольотів і миротворців з України.

Генсекретар ООН заявив, що під час загальнополітичної дискусії на 63-й сесії Генеральної Асамблеї ООН він обговорював це питання з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. Минулого тижня також у Нью-Йорку розмову продовжили з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ.

Рішення про заснування нової місії, у рамках якої має бути розгорнено 20-тисячний миротворчий контингент і шість тисяч поліцейських, було ухвалено Радою Безпеки ООН 31 липня 2007 року. Нова операція має здебільшого африканський характер і складається з контингентів, представлених країнами Африки. Проте африканські країни не можуть надати необхідну кількість миротворців, і ООН змушена звертатися по допомогу до інших держав.

Громадянська війна в суданській провінції Дарфур триває з лютого 2003 року. Урядовим силам та їхнім прихильникам протистоять численні повстанські угруповання, які домагаються незалежності. За цей час від насильства і гуманітарних проблем у провінції загинули, за даними ООН, до 300 тисяч осіб, 2,7 мільйона стали біженцями. Офіційний Хартум (столиця Судану) спростовує ці цифри й наполягає на тому, що громадянська війна забрала не більше, аніж 10 тисяч життів.