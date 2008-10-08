Гаазький суд винесе рішення щодо позову Грузії проти Росії 15 жовтня

Міжнародний суд ООН, головний судовий орган Організації Об`єднаних Націй, 15 жовтня винесе рішення щодо позову Грузії проти Росії.

Як ідеться у прес-релізі суду, переданому агентству УНІАН, у серпні, після військового протистояння між грузинськими, російськими та південноосетинськими силами, Грузія подала заявку до Міжнародного суду ООН про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Грузинський уряд попросив суд ввести тимчасові заходи для збереження Грузією права, згідно з конвенцією, «захищати своїх громадян від насильницьких, дискримінаційних дій Збройних сил Росії, які діяли у домовленості із сепаратистськими бойовиками та іноземними найманцями» на території Грузії та навколо неї.

У позові Грузія заявила, що від початку 90-х років XX століття Росія «вела систематичну політику етнічної дискримінації проти етнічного грузинського населення та інших груп у цьому регіоні».

Грузія також відзначила, що, незважаючи на перемир`я, російські військові операції тривають на території Грузії.

У вересня грузинська та російська сторона заздалегідь погодились, що рішення суду і тимчасові заходи будуть обов`язковими для обох сторін.