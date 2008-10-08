Лукашенко: Міф про диктатуру в Білорусі вигадано у США

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що міф про диктатуру в Білорусі вигадано у США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив в Мінську 7 жовтня під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії, діючим головою ОБСЄ Олександром СТУББОМ.

«Ми абсолютно нормальні люди, які хочуть співробітничати з європейською системою, адже це система, в якій ми живемо. Міф про диктатуру в Білорусі вигадано за Атлантичним океаном і штучно перенесений на європейський грунт. Біда Європи в тому, що вона поставила нам нездійсненні завдання, сформулювавши їх з однобокої точки зору, що взято із розмов з представниками так званої опозиції», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі вважає «дивним», що ОБСЄ звинуватила Білорусь у тому, що парламентські вибори, що пройшли 28 вересня, не відповідають стандартам ОБСЄ. «Слава Богу, сказали, що вони пройшли відповідно до нашої Конституції. Так і має бути в будь-якій країні світу. Адже відомо, що єдиних стандартів ОБСЄ щодо виборів не існує. І не знати цього - значить не бути знайомим з договірною базою цієї організації. Білорусь якраз хотіла б, щоб такі стандарти в ОБСЄ існували. Це попереджувало б подвійність в тлумаченні політичних подій, зокрема виборів», - пояснив він.

За словами О.ЛУКАШЕНКО, до кінця дня 28 вересня спостерігачі від ОБСЄ висловлювали найоптимістичніші думки відносно виборчої кампанії в Білорусі і «готові були поставити свої підписи під завершальним актом місії спостерігачів від СНД». «Але не пройшло і півночі - і відбулися незрозумілі метаморфози», - зазначив глава Білоруської держави.

«У нас, чесно кажучи, є претензії до ОБСЄ. Ми переконані, що пріоритетним завданням цієї організації є забезпечення саме безпеки і співпраці в Європі, як і відображено в назві ОБСЄ. Але, на жаль, ця структура виявляється нездібною останнім часом ефективно реагувати на актуальні виклики», - сказав О.ЛУКАШЕНКО, наголосивши, що з 1999 року ОБСЄ не проводила засідання глав держав. «Це ненормально», - вважає він.