Після позачергових виборів Україна захлинеться від судових позовів

Без внесення змін до виборчого законодавства Україну чекає велика кількість судових позовів під час позачергових виборів до Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив під час проведення консультацій у Президента України щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VІ скликання.

Зокрема, учасники консультацій вказали на необхідність внести перед проведенням дострокових виборів, у разі їх призначення, зміни до законів про державний бюджет (щодо фінансування виборчої кампанії), а також до законів про вибори депутатів Верховної Ради та про державний реєстр виборців. Це має бути зроблено, щоб гарантувати законність проведення цих виборів та уникнути оскарження їх результатів у суді.

«Якщо це законодавство не буде прийнято, я думаю, ми увійдемо в череду неймовірної кількості різного роду судових позовів», - спрогнозував А.ЯЦЕНЮК і звернувся до інших учасників із проханням консолідовано підійти до цієї законодавчої роботи.

Перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРІНОВИЧ, в свою чергу, звернувся із проханням до фракцій найближчим часом дати відповідь на те, як практично провести ці законодавчі зміни.

«Коаліція мала всі шанси для реалізації. Президент, прем`єр, голова Верховної Ради, 226 голосів. Але, на превеликий жаль, ця коаліція з шансів перетворилася на коаліцію втрачених шансів», - констатував спікер.

У своїх виступах представники парламенту в цілому погодилися з необхідністю провести нові вибори.

«Дострокові вибори були прогнозовані. Є право Президента, і Вам приймати це рішення», - наголосив голова фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО “із жалем підтвердив, що такі вибори є невідворотними і «якщо рішення сьогодні буде прийнято, ми підкоримося», - повідомляє прес-служба Президента.

Голова фракції НУ-НС В`ячеслав КИРИЛЕНКО також констатував, що терміни пошуку порозуміння щодо формату коаліції вичерпані, відтак, Президент отримує конституційне право приймати рішення про розпуск ВР.

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН попередив, що при проведенні нових виборів необхідно прийняти законодавчі зміни щодо їх чесності, а також політичні гарантії.

«Очевидно, треба прийняти взаємні зобов`язання з приводу того, щоб ці вибори були чесними, щоб волевиявлення людей не було сплюндроване», - сказав В.ЛИТВИН.

Аргументуючи проведення сьогоднішніх консультацій, Президент В.ЮЩЕНКО наголосив на тому, що можливості створити нову або відновити попередній склад коаліції не були використаними продуктивно через позицію самих парламентських сил.

«Є конкретні люди, які відповідають за те, що трапилося 2 вересня в українському парламенті. Це зрада демократії, це зрада ідеалів, але ви думали, що ви зробите дві коаліції - одну для людей залишите з «Нашою Україною», а другу будете робити, щоб приймати рішення по вашій перспективі найближчих 5-10 років. Так не буває. Треба сидіти на одному кріслі і дбати про одні цінності», - сказав Президент. Він констатував, що у такій ситуації поставлені під загрозу демократичні цінності та відбувається небувалий розкол серед демократичних політичних сил.

Відтак глава держави пояснив, що конституційні норми щодо дострокових виборів набули актуальності.

«Ви мене ставите перед фактом відсутності коаліції. Парламент без коаліції нежиттєздатний. Ви не зробили достатньо кроків для того, щоб відтворити чи нову коаліцію, чи задуману коаліцію, чи зраджену коаліцію. Президент не є суб`єктом переговорів, але я все робив для того, щоб цей діалог був продовжений», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У такому випадку, за словами Президента, «Конституція вимагає діяти далі і шукати відповідь в іншому механізмі - не менш демократичному: в дострокових виборах».

«Або ви давайте той сценарій, який може дати відповідь альтернативну, або, якщо немає, давайте будемо конструктивно говорити про другий демократичний крок - дострокові вибори», - сказав Президент.

Підсумовуючи сьогоднішню зустріч, глава держави дав Верховній Раді час на вирішення питань, які необхідні для того, щоб дати лад роботі парламенту.

«Я вам даю цей час. Важливо, щоб після сьогоднішніх консультацій була сформована у парламенті, очевидно, з лідерів парламентських фракцій, ініціатива щодо вирішення тих питань, які треба провести у парламенті для виходу із патової ситуації. вперед біжіть, назад біжіть, але дайте пропозиції, як ми далі будемо влаштовувати вихід із тупикової ситуації», - запропонував Президент.

Окремо він застеріг від того, щоб у пошуку виходу із політичної ситуації використовувати такі аргументи, як необхідність подолання наслідків для України світової фінансової кризи.

«Демагогія навколо фінансової кризи, світової кризи, іпотечної кризи, фондової кризи - не набирайте цих порожніх слів, щоб напружувати внутрішню ситуацію в Україні», - попередив він. За словами Президента, найголовніший виклик в українській економіці - високі темпи інфляції, що були викликані популістською непродуманою політикою в першому кварталі цього року. В.ЮЩЕНКО наголосив, що для прийняття антикризових економічних рішень необхідно максимально відійти від політики.