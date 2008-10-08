У Маріуполі викрито суддю-хабарницю

12:50, 08 жовтня 2008
Права людини
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Слуга Феміди вимагала 2 тис. доларів

Співробітниками Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України у Донецькій області та Генеральної прокуратури під час отримання хабара в сумі 1600 доларів викрито суддю Орджонікідзевського районного суду Маріуполя (1958 р.н.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, ці кошти суддя вимагала від місцевої жительки за винесення рішення, пов’язаного з непозбавленням волі її чоловіка, якому інкримінується погроза вбивством людини.

Як зазначили у прес-службі, всього за свою "послугу" суддя вимагала 2 тисячі доларів і раніше вже отримала "аванс" у 400 доларів, передача яких також була задокументована правоохоронцями.

Генпрокуратурою порушено кримінальну справу за ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

 

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