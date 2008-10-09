Ющенко просить італійців вшанувати жертв Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО попросив голову Сенату Італії Ренато СКІФАНІ посприяти прийняттю депутатами рішення про вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося на зустрічі В.ЮЩЕНКА зі Р.СКІФАНІ, що відбулась сьогодні у Римі в рамках офіційного візиту Президента України до Італії.

Президент також передав голові Сенату звернення щодо вшанування пам`яті жертв Голодомору від представників української громади Італії (за підписом 2 тис. осіб).

Крім того, сторони обговорили співробітництво двох країн на рівні законодавчої гілки влади, європейські та євроатлантичні прагнення нашої держави. Також В.ЮЩЕНКО та Р.СКІФАНІ обмінялися думками щодо розвитку міжнародної ситуації в контексті кавказької кризи та торкнулися теми українських ініціатив щодо визнання Голодомору 1932-1933 років. Сторони також обмінялися думками щодо світової фінансової кризи.

Відзначаючи важливість поглиблення розвитку міжпарламентського співробітництва України та Італії, Президент висловив упевненість, що співпраця між вищими законодавчими органами двох держав «є одним із найважливіших чинників подальшої розбудови двосторонніх взаємин». «Створення відповідних груп міжпарламентських зв`язків у вищих законодавчих органах України та Італії ми сприймаємо як вияв значного інтересу парламентаріїв двох країн до налагодження тісного двостороннього співробітництва», – сказав він.

У контексті європейської інтеграції України В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості розширення безпекової зони у Європі.

Президент ще раз підкреслив: Україна не бачить альтернативи своєму членству в НАТО, адже лише Північноатлантичний альянс може надати нам надійні гарантії безпеки.

Зі свого боку Р.СКІФАНІ підтвердив, що Україна, безумовно – європейська держава, і свого часу, безсумнівно, приєднається до ЄС.

Однією з тем зустрічі також було правове врегулювання статусу українських громадян, які перебувають в Італії.