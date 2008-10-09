Кіно-клуб Києво-Могилянської Академії та київські активісти Amnesty International в Україні запрошують Вас 16 жовтня о 18:30 на захід в рамках відзначення Дня солідарності з Дню солідарності з тими, хто бореться за свободу та права людини в Білорусі. Відбудеться прем`єрний (у Києві) показ документального фільму «День Волі» (Новий фільм Юрія Хащеватського і Володимира Орлова) та відкрита дискусія за участи журналістів та істориків.

Найактивніші учасники дискусії отримують подарунки - диски від польської Ініціативи Wolna Bjalorus!

Стрічка присвячена 90-ій річниці Білоруської Народної Республіки. «Цей фільм відрізняється від інших тим, що ми спробували поміркувати, а що було би, якби Європа визнала незалежну Білорусь на погчатку 20 століття», - повідомив Орлов «Радіо Свабода».

Актуальності показу додає майбутня участь іншого фільму знаного білоруського режисера Юрія Хащеватського – «Площа» у програмі «Молодість проти тоталітаризму» під час 38го МКФ «Молодість» (Київ, 18-26 жовтня, http://molodist.com/)

Починаючи з вересня 2005 року, 16-го числа кожного місяця відзначається День солідарності з тими, хто бореться за свободу і права людини в Білорусі. 16 вересня 1999 року в Мінську були викрадені двоє відомих опозиціонерів, віце спікер парламенту Віктор Гончар та його друг, бізнесмен Анатолій Красовський. 16-го числа щомісяця небайдужі люди в багатьох країнах висловлюють підтримку переслідуваним білорусам.

ВХІД ВІЛЬНИЙ. вул. Набережно-Хрещатицька 27, кімната 13

Довідки: Ольга Веснянка 8 050 334 66 04