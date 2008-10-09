Мін’юст винесе на розгляд проект нового Кримінально-процесуального кодексу

Сьогодні, 9 жовтня, Міністерство юстиції України має винести на розгляд Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Національної комісії зі зміцнення демократії і утвердження верховенства права проект нового Кримінально-процесуального кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

М.ОНІЩУК зауважив, цей проект Кримінально-процесуального кодексу України має докорінно змінити на сучасні стандарти принципи та підходи досудового слідства з гарантуванням прав і свобод людини, яка підозрюється у вчиненні кримінального злочину.

Зокрема, з ухваленням нового Кримінально-процесуального кодексу в Україні буде ліквідовано інститут порушення кримінальних справ та відправки справ на дослідування.

«Маю надію, що цей законопроект буде швидко розглянутий (Верховною Радою)», - сказав М.ОНІЩУК.

Після обговорення документу комісія звернеться до глави держави з рекомендацією внести законопроект на розгляд Верховної Ради України як один з основоположних документів у сфері захисту прав людини, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

Водночас міністр юстиції зауважив, що на сьогодні залишається актуальним питання реформування адвокатури, у зв’язку з чим готується і вже узгоджений з усіма парламентськими комітетами закон про адвокатуру, який уніфікує усі спектри надання адвокатських послуг.